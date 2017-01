Napoli, Sarri senza pace: si ferma un altro difensore

04/01/2017 19:20

NAPOLI SARRI DIFESA / Napoli senza pace in questo inizio di 2017: in vista della sfida contro la Sampdoria di sabato sera, Sarri deve già fare i conti con i forfait sicuri di Koulibaly, Albiol e Ghoulam, quello probabile di Chiriches. Ora si aggiunge anche Hysaj alle prese con l'influenza: il terzino albanese oggi ha svolto allenamento in palestra. A tre giorni dal match la sua presenza non dovrebbe essere a rischio ma di certo Sarri non può stare tranquillo visto l'emergenza in difesa.

B.D.S.