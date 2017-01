Barcellona, spunta anche de Boer tra i candidati per la panchina

04/01/2017 18:59

BARCELLONA DE BOER / In Spagna sembra prendere sempre più quota l'ipotesi di un addio di Luis Enrique al Barcellona a fine stagione. Il tecnico spagnolo potrebbe prendersi un anno sabbatico, e per questo è già partita la caccia al possibile sostituto. L'edizione online del quotidiano 'Marca' riporta la lista dei sei nomi che potrebbero rappresentare le prime scelte per la dirigenza blaugrana: tra Ernesto Valverde, Juan Carlos Unzue, Eusebio Sacristan, Laurent Blanc e Ronald Koeman, spunta anche la candidatura di Frank de Boer, reduce dall'avventura poco fortunata sulla panchina dell'Inter.



L.P.