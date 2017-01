Fiorentina, Antognoni torna a casa: "Grazie alla proprietà"

04/01/2017 19:01

FIORENTINA ANTOGNONI / Primo giorno di lavoro per Giancarlo Antognoni, tornato a far parte della famiglia della Fiorentina. Il neo-dirigente viola ha parlato al sito della società toscana: "Ormai quasi metà degli anni della mia vita li ho passati qui dentro, quindi è un bel ritorno. Ringrazio la proprietà che mi ha dato questa opportunità, spero di ricambiare nel modo migliore. Come ho sempre cercato di fare".

Antognoni racconta le sue sensazioni: "Mi vengono in mente bari ricordi, quando giocavo io qui era tutta un'altra cosa. Si ritorna indietro con il tempo, ma è sempre molto piacevole poter ritornare dove hai cercato di fare qualcosa di concreto e positivo".

B.D.S.