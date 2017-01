Lazio, in arrivo la multa per Lukaku

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

NEWS LAZIO/ I problemi familiari non lo salveranno da una possibile multa. Jordan Lukaku, terzino belga della Lazio classe '94, si è rivisto solo oggi nel centro sportivo di Formello. Atteso nel quartier generale biancoceleste dal 29 dicembre, giorno della ripresa degli allenanti dopo le vacanze di Natale, Jordan non aveva comunicato al club la decisione di prolungare il suo soggiorno in patria per occuparsi di questioni familiari. Secondo alcuni, il difensore sarebbe rimasto in Belgio per curare una distorsione alla caviglia, rimediata in autunno con la nazionale. Rientrato nella Capitale ieri sera, il giocatore questa mattina si è allenato solamente in palestra. Lo staff tecnico della Lazio, già infastidito dal caso Morrison, sempre più ai margini del progetto, non avrebbe gradito il comportamento di Lukaku, che con molta probabilità andrà incontro ad una multa.