04/01/2017 18:24

JUVENTUS BUFFON / Non è ancora tornato ad allenarsi con il gruppo Gigi Buffon: dopo la febbre di lunedì, il portiere della Juventus anche oggi è stato a Vinovo ma per lui niente allenamento mattutino con il resto del gruppo. Il numero uno bianconero ha fatto lavoro personalizzato nel pomeriggio. Al momento non sembra essere a rischio la sua presenza in campo contro il Bologna domenica sera.

B.D.S.