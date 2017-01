Calciomercato Sampdoria, orgoglio Muriel: "Che bello essere richiesto"

04/01/2017 18:11

CALCIOMERCATO SAMPDORIA MURIEL / Luis Muriel parla anche del suo futuro a 'Premium Sport'. L'attaccante della Sampdoria è seguito da diverse squadre e non nasconde l'orgoglio per essere apprezzato da molte squadre: "Certamente è una cosa che fa piacere, inorgoglisce. Non ti può pesare quando ti vogliono in tanti. Ora però penso solo alla Sampdoria senza distrarmi con pensieri che non fanno bene né a me né alla società. Qui sto bene e voglio continuare a fare bene".

Muriel poi passa al campo: "Contro il Napoli spero di fare gol e vincere. Sarà difficile contro una delle squadre che gioca meglio. Il girone di andata è stato buono anche se abbiamo perso qualche punto per strada. Per me è stato il miglior inizio di stagione in Italia, ora sono più maturo".

B.D.S.