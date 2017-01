Calciomercato Basilea, Xhaka verso l'addio: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

04/01/2017 17:41

CALCIOMERCATO BASILEA XHAKA / Sembra ormai giunta ai titoli di coda l'avventura di Taulant Xhaka al Basilea. Il centrocampista albanese nato in Svizzera vorrebbe lasciare il club in cui è cresciuto, già fuori dalle competizioni europee, per provare un'esperienza all'estero ed in un campionato di livello superiore. Come raccolto da Calciomercato.it, in pole c'è l'ipotesi Bundesliga, con Schalke 04, Borussia Dortmund e Borussia Moenchengladbach (club in cui è passato anche il fratello Granit, ora all'Arsenal) in vantaggio sulle altre. Segue l'ipotesi Liga, mentre ad oggi è difficilissima la pista Serie A.