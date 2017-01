Leeds, UFFICIALE: Radrizzani acquista il 50% del club

04/01/2017 17:43

LEEDS UFFICIALE RADRIZZANI / Rivoluzione in vetta al Leeds. Il club di Massimo Cellino, attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato la cessione del 50% della proprietà alla 'Aser Group Holding' dell'imprenditore italiano Andrea Radrizzani, co-fondatore della 'Media Partners & Silva Limited'. "Sono felice ed orgoglioso di aver acquisito il 50% di un club così prestigioso come il Leeds. Sono eccitato dalla sfida che abbiamo davanti e lavorerà al fianco di Massimo Cellino per garantire al Leeds più successi possibili" le prime parole di Radrizzani.

