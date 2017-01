Chapecoense, UFFICIALE: arrivano Grolli, Nadson e Rossi

04/01/2017 17:38

MERCATO CHAPECOENSE/ Inizia lentamente il nuovo cammino della Chapecoense dopo il disastro aereo di Medellin. Ieri sera, il club brasiliano è tornato in campo per la prima volta dopo la terribile tragedia nella quale hanno perso la vita 19 giocatori: a scendere in campo sono stati i ragazzi del Sub 20 che hanno perso 2-0 contro la Nova Iguaçu. Oggi, invece, la società ha annunciato l'acquisto di tre giocatori per la prima squadra: si tratta del difensore Douglas Grolli, del centrocampista Nadosn e dell'attaccante Rossi.

S.F.