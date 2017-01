Sassuolo, da Aquilani stoccata al Pescara

04/01/2017 17:26

SASSUOLO AQUILANI PESCARA / L'entusiasmo per la nuova sfida e la stoccata alla vecchia squadra: Alberto Aquilani parla in conferenza stampa. Prima il Sassuolo: "E' una bella sfida, sono motivato e pronto. Il modulo di Di Francesco è perfetto per me". Poi si passa al Pescara e arriva la stocca: "E' un discorso che andrebbe approfondito per bene. Mi era stato illustrato un progetto diverso. Non voglio passare per quello che non sono: mi sono sempre impegnato al massimo, ho giocato solo sei partite per scelta tecnica. Fisicamente sono sempre stato bene, nessun infortunio e nessun problema comportamentale. Sulla mia professionalità non transigo, non ho mai saltato un allenamento e mi sono sempre comportato bene. Il Pescara ha delle difficoltà, ci sono discorsi extracalcistici di cui non parlo".

B.D.S.