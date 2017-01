Calciomercato, ESCLUSIVO: Eriksson 'chiama' Inghilterra e Italia

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

04/01/2017 17:21

CALCIOMERCATO ERIKSSON / Dopo i diversi problemi al ginocchio che lo hanno fortemente penalizzato nella sua avventura al Cagliari, Sebastian Eriksson è tornato a maggio 2015 al Goteborg, club nel quale è cresciuto. Ora però, come raccolto da Calciomercato.it, il centrocampista classe '89 vorrebbe tornare a misurarsi con un campionato più competitivo rispetto a quello svedese: più Inghilterra che Italia, magari in un club in lotta per la salvezza in Premier League o una formazione ambiziosa di Championship.