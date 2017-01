Calciomercato Serie A, tutte le trattative concluse e gli obiettivi delle italiane

05/01/2017 00:45

CALCIOMERCATO SERIE A TRATTATIVE CONCLUSE OBIETTIVI/ MILANO – Scegliere i giusti calciatori, per rendere la propria squadra più forte nella sessione di calciomercato invernale non è mai semplice eppure, si cerca sempre di trovare la soluzione migliore che consenta di raggiungere a fine anno gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

A dispetto della stagione 2015/2016, i club italiani, sin dai primi giorni di calciomercato, hanno già ufficializzato alcune trattative. E’ il caso di Juventus e Napoli, due club che si trovano nelle zone alte della classifica e che, per restarci, hanno deciso di rinforzare centrocampo ed attacco. Infatti, se i bianconeri hanno ufficializzato l’acquisto di Rincon dal Genoa per 8 milioni, i partenopei hanno formalizzato l’acquisto di Leonardo Pavoletti dal Genoa per 18 milioni. Il mancato acquisto di Witsel a centrocampo, ha fatto sì che la Juventus continuasse però a sondare il mercato alla ricerca di un ulteriore centrocampista, viste le partenze per la Coppa d’Africa di Asamoah e di Lemina. Il primo nome nella lista di Marotta, sembrerebbe esser Luiz Gustavo del Wolfsburg. Dal canto suo, il club tedesco sarebbe disposto a cedere il giocatore per una cifra attorno ai 15 milioni. Non è da escludere però, neanche un prestito con obbligo di riscatto.

Si rinforza sempre di più invece l’asse Roma – Torino, con il club di Cairo che, dopo aver riscattato Iago Falque, ha ingaggiato Iturbe con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12.5 milioni. La cessione dell’ex Verona, non complica le operazioni di mercato dei giallorossi che sono alla ricerca di un sostituto di Salah, partito anche egli per la Coppa d’Africa. Colui che potrebbe sostituire proprio l’egiziano è l’attaccante belga Musonda. Per arrivare alla conclusione di tale trattativa, servirà però aspettare l’assenso di Conte che vuole prima vedere il calciatore per comprendere al meglio qual è la miglior soluzione per il giocatore. Il sogno giallorosso si chiama Jesè. L’ex calciatore del Real Madrid, ha finora trovato poco spazio nel Psg e per questo motivo, potrebbe decidere di cambiare la squadra. Al momento, tra domanda e offerta c’è un divario notevole: la Roma vorrebbe il calciatore con un prestito secco mentre il club francese, sarebbe propenso a privarsi del giocatore solo con un prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni.

Altrettanto attivo sul mercato è il Pescara di Oddo che, con i nuovi acquisti, spera di poter raggiungere la tanto agognata salvezza. Con l’arrivo di Bovo, Stendardo, Mandragora e Cerri, i biancazzurri hanno avuto modo di rinforzare notevolmente difesa e centrocampo.

Maggiormente legato alle cessioni, è invece il calciomercato di Lazio, Inter e Milan. Infatti, se la società di Lotito dovrà prima provare a cedere qualche giocatore per concludere l’accordo con l’Ajax per El Ghazi (l'attaccante arriverebbe in prestito con un riscatto fissato a 9 milioni di euro da esercitare a giugno), l’Inter di Pioli il suo primo passo in avanti l’ha fatto con il quasi acquisto di Gagliardini dall’Atalanta (prestito a 2 mln con diritto di riscatto a 23 mln). In attesa di ottenere l’ok definitivo per la cessione di Felipe Melo al Palmeiras, di Gnoukuri al Crotone e di comprendere dove potrà andare Jovetic (una sua cessione alla Fiorentina, potrebbe esser legata ad una eventuale cessione di Badelj), i nerazzurri continuano a valutare la soluzione Lucas Leiva, che potrebbe arrivare con un prestito secco dal Liverpool.

Così come per l’Inter, anche per il Milan la sessione di calciomercato invernale si concentra maggiormente sul centrocampo. Infatti, almeno per il momento, i rossoneri starebbero valutando l’ipotesi Gago del Boca Juniors e quella di Badelj della Fiorentina. Due profili diversi, due investimenti opposti ma in entrambi i casi, si consentirebbe a Montella di avere un calciatore che conosce bene la Serie A e che sa reggere la pressione delle grandi piazze. In stand by è invece la trattativa per l’esterno alto Deulofeu dell'Everton.

Così come il Pescara, anche le altre squadre coinvolte nella lotta per la retrocessione, cercano di rinforzarsi. Infatti, se da un lato c’è un Palermo che sarebbe pronto a chiedere in prestito all’Inter Ranocchia ed Andreolli, dall’altra c’è un Bologna che è pronto ad ufficializzare l’acquisto del difensore portoghese Josuè Sa del Vitoria Guimaraes. Inoltre, a stretto giro si dovrebbe concludere la trattativa con l’Atletico Madrid per far ritornare Cerci in Italia con la formula del prestito con riscatto legato al numero di presenze. Dal canto suo, la Sampdoria di Giampaolo ha già messo a segno un colpo di mercato, acquistando dal Legia Varsavia il difensore Bereszyński per 2 milioni.

Ancora a rilento invece il mercato di squadre come Chievo Verona, Crotone, Sassuolo e Udinese. Infatti, se per i veronesi, solo un’ipotetica cessione di Floro Flores al Pisa, potrebbe aprire all’arriva di Gilardino dall’Empoli, i calabresi invece sono in attesa di concludere la trattativa con l’Inter per il prestito fino a fine stagione di Gnoukori.

Sarà una dura battaglia invece quella tra il Sassuolo e l’Udinese per Luca Cigarini. Visto il poco spazio trovato finora in campionato, l’ex centrocampista dell’Atalanta, attualmente alla Sampdoria, sarebbe pronto a cambiare squadra e sia Di Francesco che Delneri, sarebbero pronti ad allenarlo. Date anche le tante assenze per gli infortuni, il club romagnolo sarebbe pronto a spingere sull’acceleratore, in modo tale da consentire al proprio allenatore di avere un altro centrocampista centrale nuovo, oltre ad Aquilani, arrivato dal Pescara.

L’acquisto del centrocampista della Sampdoria da parte dell’Udinese, sarebbe anche un segnale, da parte della società nei confronti dei tifosi, di volere rinforzare la squadra, soprattutto dopo le cessioni di Penaranda al Malaga e di Armero all’Esporte Clube Bahia.

Squadre Acquisti Formula Squadre Cessioni Squadre Formula Atalanta Stendardo Pescara Prestito secco Bologna Josuè Sa Titolo definitivo Vitoria Guimaraes Morleo Bari Titolo definitivo Genoa Pavoletti Rincon Napoli Juventus 18 mln 8 mln Juventus Rincon 8 mln Genoa Cerri Mandragora Pescara Prestito secco Napoli Pavoletti 18 mln Genoa Pescara Bovo Cerri Mandragora Stendardo Prestito secco Torino Juventus Atalanta Aquilani Sassuolo Prestito secco Roma Iturbe Torino Prestito con diritto di riscatto a 12,5 mln Sampdoria Bereszyński 2 mln Legia Varsavia Sassuolo Aquilani Prestito secco Pescara Torino Iturbe Iago Falque Roma Prestito con diritto di riscatto a 12,5 mln Riscatto Udinese Penaranda Armero Malaga Esporte Bahia Prestito secco

MDN