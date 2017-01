Calciomercato Torino, ESCLUSIVO: Mendelovich verso l'Uruguay

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

04/01/2017 16:55

CALCIOMERCATO TORINO/ In un'intervista a Calciomercato.it, Matias Mendelovich aveva confermato di essere finito nel mirino del Torino e di sperare un giorno in un futuro italiano. Munito di passaporto italiano, il centrocampista dell'Huracan ha suscitato l'interesse di diverse squadre sudamericane. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il club che ha mosso passi più concreti per il classe '96 è stato il Boston River di Montevideo, che ha presentato un'offerta per il prestito e potrebbe chiudere l'affare nel weekend, quando è previsto un viaggio in Uruguay dell'entourage del giocatore.