Calciomercato Juventus, il Real fa sul serio: offerta CHOC per Dybala!

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

04/01/2017 16:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID / Il Real Madrid vuole fortissimamente Paulo Dybala ed è disposto a tutto pur di strappare l'argentino alla Juventus. Come si legge sul 'Sun', Florentino Perez avrebbe presentato un'offerta da capogiro alla dirigenza bianconera: novanta milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata, quella che può essere considerata a tutti gli effetti una proposta indecente. La 'follia' merengues però non ha fatto breccia dalle parti di Corso Galileo Ferraris: al Real è stato recapitato un no, grazie. I bianconeri avrebbero aperto ad una trattativa nel caso di inserimento come contropartita tecnica di Kroos o Luka Modric: questa volta il no è partito da Madrid destinazione Torino.

Negli ultimi giorni il calciomercato Juventus ha visto tornare di moda prepotentemente il nome di Alvaro Morata anche se contatti concreti non ci sono stati, come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it. Lo spagnolo ha lasciato un bel ricordo a Torino, ma al momento un suo ritorno all'ombra della Mole non è previsto.

Per Dybala, invece, l'interesse del Real Madrid, così come quello del Barcellona, non è un segreto. La Juventus vuole blindare la 'Joya' e Marotta si è mostrato ottimista in relazione al possibile rinnovo: "Con Dybala il rapporto è ottimo - le sue parole - siamo in trattativa per un rinnovo che merita. Non ci sono problemi, per lui è un orgoglio vestire la nostra maglia". In realtà tra la proposta della Juventus e la richiesta del calciatore c'è ancora distanza e il Real Madrid è alla finestra pronto ad approfittarne.