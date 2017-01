Calciomercato Napoli, concorrenza italiana per Gnabry

04/01/2017 16:46

CALCIOMERCATO NAPOLI/ La carriera di Serge Gnabry potrebbe proseguire in Italia: il giovane esterno tedesco di proprietà del Werder Brema, ha attirato su di se l'attenzione di diversi club nostrani, pronti a portarlo in Serie A già durante la sessione di calciomercato invernale. Nei giorni scorsi, è iniziata già a circolare la voce riguardante l'interesse del Napoli per Gnabry: i partenopei, in attesa di sistemare la 'grana' per il rinnovo di Insigne che tarda ad arrivare, si stanno guardando attorno e hanno individuato nell'ex Arsenal uno dei profili più adatti al tridente di Sarri. Oltre agli azzurri però, il calciatore è finito anche nel mirino della Lazio.

Calciomercato Napoli, la Lazio punta Gnabry

Anche in casa biancoceleste c'è bisogno di ritoccare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione: il futuro di Keita - che partirà anche per la Coppa d'Africa - è incerto, e le alternative al senegalese non convincono ancora a pieno. Per questo, i dirigenti capitolini sono alla ricerca di un'ala che possa essere all'altezza sia di Keita che di Felipe Anderson. L'uomo giusto sarebbe proprio Serge Gnabry: come riportato da 'Il Messaggero', la Lazio resta alla finestra mentre l'agente del calciatore discute il rinnovo con il Werder Brema. In caso di mancato accordo, i biancoceleste partiranno alla carica per Gnabry che è legato al club tedesco da una clausola rescissoria di 'soli' 8 milioni di euro.

S.F.