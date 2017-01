05/01/2017 02:05

BETIS VAZQUEZ ESPANYOL / Possibile ritorno in Spagna per Victor Vazquez, 29enne centrocampista del Cruz Azul: il calciatore vorrebbe lasciare il Messico e come riporta 'Estadio Deportivo', Betis ed Espanyol sono sulle sue tracce. Lo stesso Vazquez ha espresso il gradimento per un eventuale trasferimento al Siviglia.

B.D.S.