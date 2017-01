Napoli, agente Maggio: "Spero trovi più spazio"

04/01/2017 16:16

NAPOLI MAGGIO / Chiuso dalle ottime prestazioni di Hysaj, nemmeno in questa stagione Christian Maggio ha trovato continuità nella formazione titolare del Napoli. L'esperto terzino si è ormai abituato al ruolo di comprimario, ma l'assenza di Ghoulam per la Coppa d'Africa potrebbe cambiare qualcosa. Massimo Briaschi, agente di Maggio, ha fatto il punto della situazione: "Con l'assenza di Ghoulam, una soluzione potrebbe essere lo spostamento di Hysaj a sinistra e Maggio a destra, ma Sarri ha il 'termometro' dei giocatori e deciderà nel miglior modo possibile - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Spero che Christian abbia qualche chanche in più in questo periodo in cui la difesa ha gli uomini contati".

M.D.A.