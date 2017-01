Calciomercato Lazio, Lombardi punta i piedi: "Non mi muovo"

04/01/2017 16:24

CALCIOMERCATO LAZIO - Con la squalifica di Felipe Anderson e la partenza di Keita per la Coppa d'Africa, Cristiano Lombardi partirà titolare nel match di domenica tra Lazio e Crotone. L'esterno biancoceleste, intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello, ha parlato così del suo futuro: "Se il mio obiettivo è restare alla Lazio? Sicuramente in questo mercato non mi muoverò, mi sto giocando delle opportunità importanti, non gioco con continuità ma davanti ho Keita e Felipe, posso solo imparare da un anno del genere. Nessuno mi ci metteva mesi fa in questo campionato, a questi livelli. Ringrazio il mister e la società che stanno credendo in me".

S.F.