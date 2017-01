Pescara, tanti cambi: la nuova formazione di Oddo

04/01/2017 15:47

PESCARA FORMAZIONE / Stendardo, Bovo e Cerri. Sono i primi tre acquisti ufficializzati dal Pescara nella sessione di calciomercato invernale. Massimo Oddo, dopo una prima parte di stagione difficile (complicatasi anche a causa delle tante defezioni), sta finalmente ricevendo gli acquisti chiesti alla dirigenza. In difesa sono arrivati due calciatori esperti, mentre in attacco una giovane prima punta vogliosa di mettersi in mostra. Tuttavia, sempre nel reparto offensivo, potrebbe arrivare un altro attaccante di peso, come mostrano le indiscrezioni su Kozak (voglioso di tornare in Italia), Budimir e Gilardino, che a Empoli non sta rendendo bene. A centrocampo, infine, dopo la partenza di Aquilani, si attende almeno un acquisto: Buchel, Mandragora, Ledesma e Cubas sono i nomi caldi. Dopo gennaio, Oddo potrebbe quindi avere una formazione 'rivoluzionata' dai tanti cambi. Questo il possibile nuovo undici titolare (in grassetto i nuovi acquisti già ufficializzati):

Pescara (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Bovo, Biraghi; Memushaj (Buchel), Verre (Ledesma), Brugman (Mandragora); Benali, Caprari; Cerri (Kozak).

M.D.A.