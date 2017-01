Calciomercato Pescara, altro rinforzo per Oddo

04/01/2017 15:36

CALCIOMERCATO PESCARA CUBAS / Il Pescara continua la campagna di rinforzamento per dare l'assalto alla salvezza: la squadra abruzzese, riferisce 'Sky', è vicina ad Andrè Cubas, centrocampista argentino del Boca Juniors che era stato anche opzionato dalla Juventus nell'operazione che riportò Tevez in Sudamerica. Il giovane talento, classe 1996, arriverebbe in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto e potrebbe mettersi a disposizione di oddo nei prossimi giorni.

B.D.S.