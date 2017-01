04/01/2017 15:26

CALCIOMERCATO PESCARA TORINO BOVO / Cesare Bovo è un nuovo calciatore del Pescara. L'esperto difensore ha lasciato il Torino dopo circa tre stagioni e mezzo, a comunicarlo è stato il club abruzzese sul suo profilo Twitter: "Primi passi in biancazzurro per Bovo. Saluti, firma e domani regolarmente in campo per la sua una nuova avventura. Benvenuto Cesare!".

M.D.A.