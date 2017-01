Calciomercato Real Madrid, Pepe all'Hebei: ecco cosa frena l'affare. Le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

04/01/2017 15:17

REAL MADRID PEPE HEBEI - E' noto da tempo l'interesse dell'Hebei Fortune di Manuel Pellegrini per Pepe. Il difensore del Real Madrid è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e le trattative per un eventuale rinnovo sono, al momento, fallite. Il club cinese, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è pronto ad ingaggiare il 33enne Campione d'Europa con il Portogallo: l'offerta fatta arrivare sul tavolo del suo entourage è pari a 11 milioni di euro netti a stagione per due anni. Cifre da capogiro che solo i club cinesi riescono ad offrire in questo momento. La trattativa è, però resa difficile dal fatto che il Real non ha intenzione di liberare il calciatore prima della scadenza del contratto e per il suo cartellino chiede 8/10 milioni di euro, cifra che l'Hebei non vuole sborsare. Nel frattempo, gli agenti del calciatore stanno cercando di risolvere il contratto con il club castigliano in questo mese di gennaio per accettare la corte del cileno Pellegrini. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.