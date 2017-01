04/01/2017 14:48

VIDAL CHELSEA / Non c'è il Chelsea nel futuro di Arturo Vidal, almeno non secondo Carlo Ancelotti: in conferenza stampa il tecnico del Bayern Monaco ha escluso in maniera categorica il trasferimento del centrocampista cileno alla corte di Antonio Conte. Ad una domanda sul possibile passaggio dell'ex Juventus a Londra, Ancelotti è chiaro: "Solo spazzatura, voci senza senso".

B.D.S.