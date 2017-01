Calciomercato Roma, UFFICIALE: Iturbe è del Torino

04/01/2017 14:36

CALCIOMERCATO ROMA ITURBE TORINO / E' ufficiale il trasferimento di Iturbe al Torino: la Roma ha annunciato l'accordo sottoscritto con il club granata per il passaggio dell'attaccante paraguaiano alla corte di Mihajlovic. Questo il comunicato diramato dalla società capitolina: "L'AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Torino FC il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, dei diritti alle prestazioni sportive di Juan Manuel Iturbe. Il contratto prevede il diritto di opzione, in favore del Torino, per l’acquisizione dei diritti a titolo definitivo. Iturbe, arrivato alla Roma nell'estate del 2014, ha collezionato 68 presenze e 5 reti in giallorosso".

B.D.S.