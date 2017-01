Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: le ultime sul rinnovo di De Sciglio

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta

04/01/2017

RINNOVO DE SCIGLIO / Il rinnovo di De Sciglio con il Milan non è ancora decollato. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, non risultano infatti incontri in programma tra le parti in vista di un possibile prolungamento. Il terzino azzurro è stato a lungo cercato dalla Juve e dal Napoli. Un doppio corteggiamento storico, bloccato però sempre dal muro alzato dai rossoneri. Montella, in tandem con Galliani, ha deciso infatti di puntare sugli italiani e su una rosa formata principalmente da calciatori nostrani. Va però ricordato che, a soli 18 mesi dalla scadenza, De Sciglio potrebbe avanzare delle richieste più importanti. Come? Chiedendo magari una cifra importante, forte anche del pressing della Juventus e del Napoli.

Non solo De Sciglio, resta da discutere anche il rinnovo di Donnarumma

Il caso più spinoso in casa Milan è però sempre il prolungamento di Donnarumma. Il portiere rossonero, che compirà 18 anni a febbraio, ha collezionato una serie di interessamenti illustri in Italia e in Europa: la Juve, il City e lo United sono i club maggiormente in pressing, ma la strategia della sua società sarà quella di blindarlo con un contratto top. La sua intesa in scadenza 2018 unita alla presenza del procuratore Raiola rappresenta infatti una doppia minaccia pericolosa per il calciomercato Milan. Se l'accordo verrà suggellato, ecco che il prezzo del cartellino può tranquillamente crescere fino ad 80 milioni di euro. Al contrario, ad solo un anno dalla scadenza, il rischio è che il suo valore possa scendere sensibilmente.