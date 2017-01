Calciomercato, Jozabed vicino al ritorno in Spagna: c'è il Celta

06/01/2017 03:17

CELTA JOZABED FULHAM - Potrebbe durare solo sei mesi l'esperienza in Inghilterra di Jozabed Sanchez Ruiz. Il polivalente centrocampista spagnolo, arrivato al Fulham in estate dal Rayo Vallecano firmando un contratto triennale (con opzione per un'ulteriore stagione), è finito infatti nel mirino di un club della Liga. Il Celta Vigo, che già in passato è stato segnalato sulle tracce del 25enne calciatore cresciuto nella cantera del Siviglia, sarebbe intenzionato a riportarlo in patria nella sessione di mercato che si è appena aperta.

A.L.