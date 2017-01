04/01/2017 14:22

CALCIOMERCATO INTER GOLLINI / Non solo Gagliardini. Insieme al promettente centrocampista dell'Atalanta potrebbe sbarcare anche il portiere Gollini. I due giocatori condividono infatti lo stesso agente, che con un colpo solo potrebbe piazzare il doppio colpo. L'estremo difensore ex Verona aveva ricordato già in altre occasioni di ispirarsi ad Handanovic. E il modello potrebbe avercelo, presto, in casa.

E.T.