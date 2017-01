Calciomercato Rayo Vallecano, Manucho richiesto dall'Apoel

05/01/2017 03:21

RAYO MANUCHO APOEL CASSANO - L'Apoel Nicosia ha intenzione di fare spesa nella sessione di mercato che si è appena aperta. Nei giorni scorsi è circolata la voce che vorrebbe la società cipriota interessata ad Antonio Cassano, ai margini e in uscita dalla Sampdoria. Sempre per il reparto avanzato, spunta un altro nome: Manucho. Il 33enne attaccante angolano, con passaporto portoghese, del Rayo Vallecano potrebbe essere il prossimo bomber dell'Apoel. Manucho in questa stagione ha collezionato 19 presenze tra Segunda Liga e Copa del Rey, realizzando 3 gol e fornendo 2 assist.

A.L.