Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Rodriguez a gennaio? Ecco come stanno le cose

Alessio Lento (@lentuzzo)

04/01/2017 13:17

CALCIOMERCATO INTER RODRIGUEZ PSG - E' di questa mattina l'indiscrezione che vorrebbe l'Inter fortemente interessata ad acquistare in questa sessione di mercato Ricardo Rodriguez. Un'operazione difficile, se non impossibile, da fare a gennaio per i nerazzurri. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Wolfsburg chiede 20 milioni di euro per il cartellino e non appare disposto, almeno al giorno d'oggi, a cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto, unica formula che il calciomercato Inter può utilizzare nel mercato di riparazione a causa dei vincoli imposti dal Financial Fair Play (vedi operazione Gagliardini). Discorso diverso in estate, visto che comunque Rodriguez è uno dei calciatori più seguiti dagli uomini mercato del club lombardo, come spiegato nei mesi scorsi dalla nostra redazione.

Nel frattempo, però, bisognerà fare attenzione al Paris Saint-Germain, pronto ad andare all'assalto del difensore esterno sinistro (che può giostrare anche da centrale) della Nazionale della Svizzera già nelle prossime settimane. Tutto dipenderà, comunque, dalla volontà del calciatore e dalle offerte che arriveranno sul tavolo della dirigenza tedesca. Un affare, dunque, complicatissimo per l'Inter.