Borussia Dortmund, follie cinesi: arriva l'offerta shock per Aubameyang!

AUBAMEYANG CINA / Oscar, Tevez e Witsel sono solo l'inizio. Dopo i primi tre super arrivi, e mentre sono in corso i tentativi per Diego Costa e Nikola Kalinic, adesso la Chinese Super League parte all'assalto anche di Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Germania e riportate da 'gazzetta.it', lo Shanghai SIPG si sarebbe attivato per arrivare a mettere le mani sull'attaccante del Borussia Dortmund proponendo un'offerta davvero incredibile: sul piatto, infatti, ci sarebbero 150 milioni di euro per il cartellino, mentre al giocatore andrebbe un contratto ancor più ricco di quello firmato da Carlos Tevez. Si parla di 800mila euro a settimana, circa 41 milioni di euro all'anno.



L.P.