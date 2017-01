Calciomercato Milan, ESCLUSIVO agente Bacca: "Ha già deciso"

ESCLUSIVO

MILAN AGENTE BACCA / C'è grande entusiasmo in casa Milan dopo la conquista della Supercoppa italiana. Un entusiasmo che ha contagiato tutti, a partire da Carlos Bacca che è tornato ad allenarsi in anticipo rispetto al previsto per lasciarsi alle spalle un avvio di stagione ricco di alti e bassi ed iniziare il 2017 nel migliore dei modi. Prima della sosta natalizia si era a lungo parlato dell'interessamento di Psg e Siviglia per l'attaccante colombiano, mentre sono più recenti le indiscrezioni che raccontano di offerte cinesi al club rossonero e al giocatore. Tra di esse, ci sarebbe anche lo Shanghai Shenhua che, tuttavia, non potrà prendere altri stranieri in rosa prima di aver ceduto un altro straniero, visto il recente ingaggio di Carlitos Tevez. L'intendimento comune è in ogni caso quello di continuare insieme e si ha l'impressione che il bomber 30enne non verrà sacrificato per finanziare il calciomercato Milan in entrata (in tal senso bisogna tenere d'occhio la situazione Niang).

Agente Bacca: "E' contento al Milan"

Questa versione è stata confermata anche da Sergio Barila, agente di Bacca, intervistato in esclusiva da Calciomercato.it: "Alcune squadre cinesi sono interessate a Carlos, ma lui è contento al Milan e vuole restare. E' venuto a Milano per vincere e vuole conquistare altri trofei in rossonero dopo la Supercoppa. E' stato un successo importante a livello individuale e collettivo. Vincendo si acquisisce lo spirito giusto anche per il futuro". Nonostante un'annata difficile, caratterizzata anche da un fastidioso infortunio muscolare, Carlos Bacca ha realizzato sin qui 6 reti in campionato, confermando una media realizzativa abbastanza elevata per la Serie A (un gol ogni 156 minuti).