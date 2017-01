Calciomercato Inter, Gasperini 'conferma' l'affare Gagliardini

04/01/2017 12:41

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Questione di ore, di dettagli, ma ormai ci siamo. Il calciomercato Inter sta per mettere a segno un grande colpo, assicurandosi il talento dell'Atalanta, Riccardo Gagliardini. Centrocampista, classe '94, ha collezionato fin qui 13 presenze in Serie A, convincendo la dirigenza interista a sborsare un totale di 28 milioni di euro per averlo in questa sessione di calciomercato. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2021 da 1,5 milioni di euro netti a salire, mentre ai bergamaschi andranno 2 milioni per il prestito oneroso, 23 per il riscatto e 2 di bonus. Tutto definito, racconta 'gazzetta.it', con il calciatore che ora aspetta solo la chiamata per effettuare le visite mediche a Rozzano e poi imbarcarsi per volare in Spagna, a Malaga e Marbella, dove l'Inter di Pioli è in ritiro in vista della sfida di domenica contro l'Udinese.

Calciomercato Inter, anche Gasperini conferma l'affare Gagliardini

Un ulteriore, importante indizio sull'affare Gagliardini arriva direttamente dalle parole dell'allenatore dell'Atalanta, Gianpiero Gasperini, che in un'intervista concessa a 'L'Eco di Bergamo' spiega: "Gagliardini va via? Che problema c’è, giocherà uno fra Grassi, Migliaccio o Melegoni. L’Atalanta è un orologino perfetto nel quale bisogna metter mano con delicatezza. Non è detto che Gagliardini vada sostituito per forza". Molto più di un semplice indizio.



L'arrivo imminente di Gagliardini, però, non chiude definitivamente le porte ad un altro rinforzo a centrocampo, per forza di cose low cost. Ed in questo caso il nome non può che essere quello di Lucas Leiva, che per il momento è stato 'congelato' dall'Inter. Gli accordi col giocatore e con il Liverpool sulla base del prestito ci sono già, ma occhio alle insidie. Perché anche il Milan, alla ricerca di un tassello in mezzo, starebbe pensando proprio al brasiliano con passaporto italiano. Ennesimo derby in un mercato che inizia a decollare.



L.P.