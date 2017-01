Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: ecco le cifre e la clasuola...

Federico Scarponi

04/01/2017 12:53

CALCIOMERCATO NAPOLI - Obiettivo noto da tempo del calciomercato Napoli è quello di blindare quantoprima il gioiello Dries Mertens. Ora, finalmente, l'annuncio del tanto atteso rinnovo di contratto, sembra davvero essere imminente. Stando a quanto riferito dall'edizione online de 'Il Mattino' infatti, al 29enne attaccante belga, soprannominato il 'Folletto', non resterebbe che mettere nero su bianco, quanto previsto dal nuovo contratto depositato in uno studio lega di Bruxelles.

Soltanto qualche piccola correzione da apportare allo stesso, prima di procedere con le consuete firme di rito. Con la buona pace di tutti i club che l'avevano messo tra gli obiettivi di calciomercato (vedasi lo Zenit San Pietroburgo di Mircea Lucescu e le italiane Milan e Inter).

Calciomercato Napoli, Mertens pronto a firmare fino al 2020 con un aumento dell'ingaggio

L'ex PSV ed Utrecht è attualmente legato al club del patron Aurelio De Laurentiis da un contratto in scadenza nel giugno del 2018: con il presente prolungamento di due anni, la nuova dead-line, sarà il giugno del 2020. Anche l'ingaggio del giocatore subirà un ritocco verso l'alto, passando dagli attuali 1,5 milioni di euro netti a stagione a 2 milioni, più ovviamente eventuali bonus raggiungibili al conseguimento di obiettivi prestabiliti. I diritti d’immagine, come prassi del club campano, resteranno interamente di proprietà della società partenopea. Per quel che riguarda clausola rescissoria, il Napoli sembrerebbe aver deciso di non inserirla, neppure per una eventuale cessione all’estero.

Mertens, arrivato al Napoli dal PSV nel giugno del 2013 per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro, ha avuto la sua consacrazione sul palcoscenico della Serie A soltanto quest'anno, agevolato probabilmente dalla cessione dell'ingobrante Gonzalo Higuain e soprattutto, dall'infortunio di Arek Milik che gli ha consentito di scendere con maggiore continuità in campo rispetto alle stagioni passate.