Calciomercato Milan, torna di moda Lucas Leiva

04/01/2017 12:27

CALCIOMERCATO MILAN LUCAS / Prima della virata decisa su Gagliardini, l'Inter aveva bloccato Lucas Leiva con tanto di accordo con giocatore e Liverpool, ma la trattativa per il centrocampista atalantino potrebbe comunque non bloccare l'approdo del brasiliano a Milano, anche se sull'altra sponda del Naviglio. Secondo 'Tuttosport', infatti, Adriano Galliani sarebbe tornato alla carica per il centrocampista del Liverpool e potrebbe presto avanzare un'offerta per il prestito.

D.T.