Calciomercato Roma, offerto un esubero dell'Inter

04/01/2017 12:02

CALCIOMERCATO ROMA BIABIANY / Tra blitz, idee, sondaggi e calciatori offerti, il calciomercato Roma procede senza troppi sussulti. Sempre molto attiva nella ricerca di un attaccante esterno (Jesé, Musonda e Deulofeu i nomi caldi), la dirigenza giallorossa è stata nei giorni scorsi contattata per Jonathan Biabiany. L'attaccante esterno non trova spazio all'Inter e, secondo il 'Corriere dello Sport', sarebbe stato offerto a Trigoria, dove il profilo è stato subito scartato.

D.T.