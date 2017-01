Fantacalcio, da Viviano a Berardi: la formazione da incubo degli 'acciaccati'

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

04/01/2017 11:37

FANTACALCIO INFORTUNATI / Ma che fine ha fatto? Ve lo sarete chiesto spesso, voi fantallenatori, al momento della consegna delle formazioni per la giornata di fantacalcio. Giocatori che avevate preso all'asta convinti che potessero essere la vostra arma vincente e poi, di colpo, scomparsi per lunghi periodi. Già in questa prima metà di stagione sono tanti i calciatori in Serie A, dopo essersi fermati per infortuni apparentemente non gravi, hanno poi avuto ricadute e rallentamenti nel recupero, finendo per saltare gran parte delle gare.

Un'ideale formazione schierabile con un 5-3-2, con Emiliano Viviano schierato tra i pali. Fermo da ottobre per un problema al polso, l'estremo difensore della Sampdoria sta svolgendo da tempo lavoro di potenziamento e finalmente nel weekend, dopo la sosta natalizia, potrebbe rientrare tra i convocati. Ma aspettate ancora a schierarlo, non si sa mai. In difesa partiamo con Medhi Benatia a destra, fermato prima da problemi muscolari e poi al ginocchio, con il risultato di sole 10 presenze collezionate fin qui, nonostante gli stop degli altri concorrenti nella difesa della Juventus che avrebbero potuto fargli trovare più spazio. Come Giorgio Chiellini, che ha saltato quattro gare per un problema muscolare e altre tre per un infortunio alla coscia. Completiamo il reparto con Stevan de Vrij, che dopo i lunghi stop delle scorse annate ha saltato altre sei gare quest'anno per una frattura al metatarsi, Lorenzo Tonelli, che a causa di un infortunio al ginocchio non ha potuto svolgere al meglio la preparazione estiva col Napoli e ora è praticamente tagliato fuori, e lo sfortunatissimo Thomas Vermaelen, tormentato dagli infortuni anche nelle precedenti avventura e ora, alla Roma, bloccato prima dalla pubalgia ed adesso dal polpaccio.

A centrocampo dirige le operazioni Lucas Biglia, che nell'arco del 2016 tra infortuni alla coscia, alla caviglia, al polpaccio e al ginocchio ha perso almeno 14 incontri. Annata travagliata anche per lo juventino Kwadwo Asamoah, mentre per Marko Pjaca il 'giallo' è ormai vicino alla conclusione: dopo settimane di rinvii, il croato è pronto a tornare a disposizione avendo smaltito l'infiammazione al perone.



In attacco, infine, i tifosi del Napoli si augurano che siano finiti i problemi di Leonardo Pavoletti, che sta recuperando da una distorsione dopo i diversi stop del 2016. Mentre migliaia di fantallenatori attendono notizie sul fronte Domenico Berardi, ai box dal 28 agosto.



La formazione degli 'acciaccati':



Viviano; Benatia, de Vrij, Tonelli, Chiellini, Vermaelen; Asamoah, Biglia, Pjaca; Berardi, Pavoletti