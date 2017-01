Calciomercato Milan, insidia italiana per Gago

Daniele Trecca (@danieletrecca)

04/01/2017 11:43

CALCIOMERCATO MILAN GAGO / Sfatiamo subito un mito che ormai da giorni circola in Argentina: Vincenzo Montella non ha mai allenato Fernando Gago alla Roma. Il centrocampista 30enne venne infatti ingaggiato il 31 agosto del 2011 e disputò una sola stagione in maglia giallorossa agli ordini di Luis Enrique. Nonostante ciò, l'ex Real Madrid è realmente uno dei profili monitorati dal calciomercato Milan per il centrocampo, anche se i numerosi infortuni subiti negli ultimi anni invitano alla prudenza. Quello rossonero non è tuttavia l'unico club italiano sulle tracce del calciatore, visto che di recente anche il Genoa ha effettuato dei timidi sondaggi.

Gago Milan, spunta anche il Genoa

Alla ricerca di rinforzi in mediana, la squadra ligure potrebbe avere tuttavia difficoltà ad avvicinarsi alle richieste economiche del calciatore che ha mercato anche in Francia (Marsiglia) e Spagna (Siviglia e Villarreal), oltre che in Brasile, Cina e MLS. In scadenza di contratto il prossimo giugno, Gago non ha ancora definitivamente interrotto le trattative per il rinnovo con il Boca Juniors e proprio in queste ore si registrano nuovi contatti tra le parti in causa, anche se la distanza tra domanda e offerta esiste ancora.