Calciomercato Juventus, l'anno terribile di Zaza: ritorno al passato

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAZA / Un anno decisamente complicato per la carriera di Simone Zaza, che a febbraio 2016 esultava con i propri compagni e tifosi per uno dei gol più importanti della stagione, a livello personale e di gruppo. La rete nel finale del match contro il Napoli che, avviandosi verso un pari casalingo a Torino, avrebbe visto gli azzurri mantenere un vantaggio di due punti.

Ecco però che Zaza tira fuori il coniglio dal cappello e, armato di carattere e una deviazione decisiva di Albiol, fa 1-0. Da molti quella gara è stata definita decisiva per l'equilibrio psicologico della lotta al vertice ma, a 326 giorni di distanza da quel sinistro, tutto sembra tremendamente cambiato. Come sottolinea l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', non sembra esserci più spazio per Zaza in maglia bianconera.

In prestito in Inghilterra al West Ham, non tornerà di certo alla Juventus in questa sessione di calciomercato, così come a giugno. Dal Napoli al Valencia a un futuro dubbioso. Marotta valuta le opportunità.

Terminata la stagione, Zaza ha archiviato la vittoria dello scudetto in bianconero, concentrandosi sulla missione Europeo. In pochi scommettevano sul gruppo di Conte, giunto però fino al match contro la Germania, fino a quei maledetti calci di rigore. Non è il solo ad aver fallito quel tiro dagli 11 metri, eppure quella rincorsa gli ha procurato milioni di visualizzazioni sul web, di quelle poco lusinghiere.

Ora le prospettive sono ben diverse rispetto a un anno fa, con il West Ham che non rinnoverà e le piste di Fiorentina e Genoa che paiono potersi concretizzare, dato l'addio di Pavoletti e le tante offerte per Kalinic. Il futuro sembra in bilico ma, come confermato anche dal padre-agente del giocatore, il ritorno in serie A sarebbe l'ipotesi più apprezzata, anche se non rientrerà più nei parametri del mercato Juve: "Nessuno ci ha costretti ad accettare il West Ham, ma non sarebbe mai andato all'estero. Non l'abbiamo scelto noi. Vogliamo riportarlo in Italia. E' amante della sua terra".