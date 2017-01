Calciomercato Inter, José Castro chiama Jovetic al Siviglia: "Giocatore magnifico. E Banega..."

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

04/01/2017 11:03

CALCIOMERCATO INTER JOVETIC / Oltre ai rumors c'è di più. L'esclusione di Stevan Jovetic dal torneo di Marbella vinto ieri dall'Inter ha inevitabilmente infiammato le voci di calciomercato attorno all'attaccante montenegrino, sempre più lontano dal nerazzurro. Dopo l'ipotesi Fiorentina, i corteggiamenti tedeschi e la pista cinese, nelle ultime ore starebbe rapidamente prendendo quota l'opzione Siviglia, alla ricerca di un altro rinforzo di spessore nel reparto offensivo. A confermarlo è stato lo stesso tecnico degli andalusi, Jorge Sampaoli, che in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa del Re contro il Real Madrid ha annunciato: "Sì, stiamo seguendo Jovetic. Ma per il momento non c'è nulla di concreto". Parole a cui fanno eco, ora, nuove dichiarazioni, ancor più nette ed importanti, del presidente del club.

Calciomercato Inter, José Castro: "Jovetic giocatore magnifico, speriamo possa arrivare"

Intervenuto ai microfoni di 'Cadena Cope', infatti, il numero uno del club, José Castro, si è esposto sul montenegrino: "Stiamo lavorando su più fronti. Abbiamo varie ozpioni e speriamo che arrivino presto. Jovetic? E' un giocatore magnifico, spero che possa arrivare e dimostrare il suo valore e confermare quanto di nuovo fatto in Italia e prima. Credo che possiamo arrivare ad una conclusione positiva, però non mi piace parlare di cose che non sono ancora definite". José Castro, poi, viene sollecitato anche su Ever Banega, che in estate ha lasciato proprio il Siviglia a parametro zero e che adesso, dopo soli sei mesi, potrebbe lasciare l'Inter: "In questo momento Banega sta in Italia e non è un'opzione" taglia corto il presidente. In ogni caso, per Banega l'ipotesi più calda al momento sarebbe quella di un trasferimento in Cina, con l'Inter che si aspetterebbe un'offerta da 25-30 milioni di euro. Cifra che consentirebbe di mettere a bilancio una plusvalenza enorme e, quindi, di svoltare il calciomercato Inter.