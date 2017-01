Calciomercato Juventus, Marotta pensa a giugno: idea Dahoud

04/01/2017 11:07

CALCIOMERCATO JUVENTUS DAHOUD / Dalla scorsa estate alla finestra invernale appena apertasi, la Juventus ha ormai completato la rosa che darà la caccia non soltanto allo scudetto ma, come chiesto a gran voce dai tifosi, alla finale di Champions League.

Intanto Marotta è già al lavoro per giugno, avviando contatti e sondando alcune situazioni di mercato, come avviene in ogni top club. Sul fronte centrocampo si guarda ai giovani talenti del futuro, come ad esempio Mahmoud Dahoud, stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', promettente classe '96 in forza al Moenchengladbach.

Tanti gli obiettivi più 'maturi', come Matuidi e N'Zonzi, senza dimenticare Tolisso e Verratti. Operazioni a dir poco complesse, necessariamente rinviate alla prossima estate, quando uno di questi nomi potrebbe vestire la casacca bianconera.

L.I.