04/01/2017 10:19

CALCIOMERCATO ROMA JESE' / L'allenatore del Paris Saint-Germain Unai Emery ha parlato del futuro di Jesé Rodriguez, nel mirino della Roma (e non solo), nel corso della conferenza stampa organizzata durante la tournée in Tunisia del Psg: "C’è la possibilità che Jesé lasci il Psg. Ho parlato con lui, ha bisogno di ritrovare il ritmo partita e fiducia in se stesso. La possibilità che lasci Parigi è reale".

S.D.