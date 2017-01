Calciomercato Inter, il colpo di gennaio potrebbe essere Rodriguez

Federico Scarponi

04/01/2017 11:00

CALCIOMERCATO INTER - Il calciomercato Inter si scalda. Dopo il centrocampo (è ormai in dirittura d'arrivo l'affare Roberto Gagliardini con l'Atalanta, come Calciomercato.it aveva anticipato), la nuova proprietà cinese del club meneghino è intenzionata a regalare ai tifosi nerazzurri e al tecnico Stefano Pioli, un'altra gioia, questa volta per rinforzare il reparto arretrato: l'idea dei dirigenti è infatti quella di piazzare anche un importante colpo in difesa durante la finestra invernale del calciomercato di gennaio. Raffreddatesi le piste che portano ai flirt ('di vecchia data') Matteo Darmian del Manchester United e Domenico Criscito dello Zenit San Pietroburgo, il nome giusto potrebbe essere quello di Ricardo Rodriguez del Wolfsburg.

Calciomercato Inter, dopo Gagliardini si guarda alla difesa: obiettibo Ricardo Rodriguez

Ventiquattro anni, nato a Zurigo in Svizzera e nazionale elvetico, Rodriguez ricopre principalmente il ruolo di terzino sinistro: la sua duttilità tattica però, unita ad una gran corsa ed un discreto tiro (che gli vale qualche gol stagionale), gli consente di giocare - oltre che come centrale - anche come esterno di centrocampo. Gli unici intoppi nella trattativa, potrebbero derivare dal costo del cartellino e dalla serrata concorrenza di ricchi club esteri. Il Wolfsburg, in considerazione del contratto fino al giugno del 2019 e delle ottime prestazioni fornite dal ragazzo in questa stagione di Bundesliga, valuta il difensore non meno di 25 milioni di euro. Per quel che riguarda invece la lunga lista di club che monitorano il giocatore, stando a quanto riportato dall'edizione odierna del tabloid britannico 'The Sun', in prima fila ci sarebbero due londinesi: l'Arsenal di Arsene Wenger e il Chelsea di Antonio Conte. I 'Gunners' seguirebbero Rodriguez già da un paio di mesi ma a fare la prima mossa sarebbero stati i 'Blues', capolisti della Premier League. La società di Roman Abramovich avrebbe infatti messo sul piatto 21 milioni di sterline, quasi 25 milioni di euro al cambio attuale, ovvero la cifra richiesta dal Wolfsburg. La società tedesca avrebbe però preso tempo per valutare eventuali rilanci. All'Inter non resterebbe che cedere qualche giocatore, per poter poi provare l'affondo. Sempre facendo i conti con il Fair Play Finanziario...