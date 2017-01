Calciomercato Roma, asta per Pellegrini: non bastano 11 milioni

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

04/01/2017 09:57

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI / Lorenzo Pellegrini è l'ultimo dei talenti di casa Sassuolo che sembra pronto a cercare fortuna altrove. In Italia fa gola a tanti club ma il suo profilo è finito anche nel mirino di club stranieri. A 20 anni, ha saputo confermare quanto di buono lasciato intravedere nella passata stagione, con la Roma in testa, almeno sul fronte serie A, per tentare di portarlo alla corte di Spalletti.

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', già lo scorso mese i giallorossi avevano tentato di far valere il proprio vincolo di recompra, fissato a 11 milioni di euro. Una mossa di certo anticipata, che lascia però capire quanto la Roma punti sul giocatore, non volendo vederlo con un'altra maglia, dopo averlo visto crescere nel proprio vivaio.

Il Sassuolo non intende però privarsene a gennaio, puntando a mantenere tutti i propri big almeno fino a giugno, compreso lo stesso Pellegrini ovviamente.

Calciomercato Roma, Inter, Milan e Juventus pronte: per Pellegrini non sarà semplice

Le prospettive di calciomercato per Pellegrini cambieranno di certo all'apertura della sessione estiva, con il Sassuolo che difficilmente riuscirà a trattenere il giocatore per un'altra stagione.

Si profila infatti una ricca asta per Pellegrini, con Inter, Milan e Juventus pronte a rilanciare rispetto agli 11 milioni fissati per la recompra dei giallorossi, per una trattativa che andrà ben oltre i confini del mercato Roma. Intanto sul giocatore ci sono gli occhi di svariati club, con osservatori giunti in Italia per lui sia dalla Spagna che dall'Inghilterra. Ha ancora metà campionato da disputare, dando il massimo con la casacca del Sassuolo ma, una volta giunti a maggio, questo 2017 inizierà a rivelare di certo cruciale per la sua carriera, che decida di restare in serie A o mettersi alla prova all'estero, come l'ex compagno Sansone.