Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: serve un'offerta più alta

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO DYBALA / Il rinnovo di Paulo Dybala continua a tenere banco in casa Juventus e potrebbe rappresentare una 'spina' per la dirigenza bianconera, che sperava di chiudere in fretta l'accordo mettendo sul piatto un nuovo contratto da 5,5 milioni a stagione fino al 2021 (l'attuale ingaggio, fino al 2020, ammonta a circa 3 milioni annui) e spegnere così tutte le indiscrezioni di calciomercato Juventus. Il nuovo contratto di Dybala avrebbe dovuto precedere i rinnovi di Bonucci, Rugani e Sturaro ma, invece, non è ancora arrivato.

Calciomercato Juventus, ecco l'offerta giusta per il rinnovo di Dybala

La cifra stanziata dalla 'Vecchia Signora', secondo quanto riferisce 'Il Messaggero', non soddisfa le richieste economiche del giocatore, lusingato a più riprese da Barcellona e Real Madrid in Spagna. I due 'colossi' della Liga si sono mossi sul calciomercato attraverso alcuni intermediari per tentare la 'Joya' bianconera, che tornerà a discutere il rinnovo del contratto con la Juventus da metà gennaio in poi, quando il suo agente rientrerà in Europa.

La volonta di Dybala è quella di prolungare con la Juventus, ma a condizioni economiche diverse da quelle proposte dal club. Il nuovo stipendio, in linea con la valutazione pari a 150 milioni di euro data al cartellino del giocatore dalla dirigenza juventina, dovrà avvicinarsi ai 7 milioni di euro.

Nella giornata di ieri, Beppe Marotta ha dichiarato: "Con Paulo abbiamo un ottimo rapporto, siamo in una fase di trattativa per un rinnovo che merita per quanto fatto. La società ha spontaneamente scelto di riconoscergli un adeguamento per la sua grande scorsa stagione. Non c'è alcun problema, per lui è un orgoglio vestire la nostra maglia”.

Anche il suo partner d'attacco Gonzalo Higuain, di recente, ha speso parole d'elogio per Paulo Dybala: "Lui e Messi si somigliano molto. Paulo è ancora giovane, ha 23 anni e dipenderà tutto da lui. Ha tutte le caratteristiche per diventare un top player ma dipende solo da lui: dovrà avere una grande forza mentale. Quando arrivi così velocemente ad alti livelli non è facile restarci per molti anni. Ci saranno molti alti e bassi, dovrà sempre mantenere un equilibrio e non ascoltare le critiche e gli elogi. Arrivare nell'elite il prima possibile è un vantaggio perché si impara a crescere velocemente e poi giochi subito con giocatore di grande livello

