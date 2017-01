Serie A, la cronaca di Empoli-Palermo 1-0

07/01/2017 18:00

DIRETTA SERIE A EMPOLI PALEMO - Il primo anticipo del 19esimo turno della Serie A è quello tra Empoli e Palermo, sul terreno da gioco del 'Carlo Castellani'. Considerata la classifica, che vede i rosanero terzultimi a quota 10 punti, con 4 di ritardo proprio dai toscani, trattasi di vera e propria sfida salvezza: gli uomini di Corini devono assolutamente vincere per tentare di ridurre la distanza dalla formazione di Martusciello, riportandola così in piena lotta per non retrocedere. I precedenti però, vedono la compagine siciliana non favorita: negli ultimi cinque scontri diretti infatti, la società del patron Zamparini non è riuscita mai a vincere ma soltanto a strappare tre pareggi. Calciomercato.it vi offre la cronaca in tempo reale questo match.

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (4-3-1-2) Skorupski; Laurini, Bellusci, Cosic, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; Saponara; Marilungo, Mchedlidze. All. Martusciello



PALERMO (3-4-2-1) Posavec; Cionek, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Jajalo, Gazzi, Henrique, Morganella; Quaison, Nestorovski. All. Corini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 42; Roma 38; Napoli 35; Lazio 34; Milan 33; Atalanta 32; Inter 30; Torino 28; Fiorentina 27; Udinese 25; Chievo 25; Genoa 23; Sampdoria 23; Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli 14; Palermo 10; Crotone 9; Pescara 9.