Serie A, la cronaca di Napoli-Sampdoria 2-1

07/01/2017 20:45

DIRETTA SERIE A NAPOLI SAMPDORIA - La 19esima giornata del massimo campionato italiano di calcio, offre un interessante Napoli-Sampdoria, anticipo serale del sabato, di scena allo stadio 'San Paolo'. Entrambe le formazioni vengono da un pareggio: quello per 3-3 sul campo della Fiorentina per gli uomini di Sarri, quello per 0-0 dei blucerchiati in casa contro l'Udinese. Le statistiche degli ultimi cinque scontri diretti però, parlano chiaro: i partenopei hanno vinto per ben 3 volte, mentre i liguri si devono accontentare di aver strappato due pareggi. Calciomercato.it vi offre la cronaca in tempo reale questo match.

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Tonelli, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Alvarez; Quagliarella, Schick. All.: Giampaolo.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 42; Roma 38; Napoli 35; Lazio 34; Milan 33; Atalanta 32; Inter 30; Torino 28; Fiorentina 27; Udinese 25; Chievo 25; Genoa 23; Sampdoria 23; Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli 17*; Palermo 10*; Crotone 9; Pescara 9. *Una gara in più