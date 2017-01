Serie A, Prandelli amaro: "Tutto fatto per Zaza. Addio al calcio..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

04/01/2017 09:47

SERIE A PRANDELLI / Voci sul suo possibile addio si erano già sollevate, come anticipato da Calciomercato.it e infine è accaduto: Prandelli ha detto addio al Valencia. Una situazione particolare in Spagna, dove il tecnico sembrava poter ripartire, così come il club, in un progetto allettante. Così non è stato e, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore racconta la sua esperienza in Spagna, offrendo un contronto con la serie A: "Non potevo restare al Valencia. Ero stato delegittimato. Le premesse erano ben diverse. Mi avevano promesso rinforzi, con un investimento da 30 milioni, che poi è stato ridotto di molto".

ZAZA - "Chiuso con la Juve ho parlato col padre, chiedendo il permesso di contattare Simone. Lo aspettavo il 28 per il primo allenamento e invece il club blocca tutto, dicendomi che avrei dovuto scegliere tra una punta e un centrocampista. A quel punto, prese 24 ore, mi sono dimesso. Non abbiamo chiuso per Zaza, quando ormai era fatta. Stipendio? Avessi voluto fare il furbo, avrei atteso l'esonero".

Serie A, Prandelli parla della Liga e rassicura l'Italia

CALCIO SPAGNOLO - "La loro base tecnica è altissima, non c'è gara. Tatticamente sono però un po' monotoni. Tutti giocano col 4-2-3-1, anche se camuffato a volte. Noi invece cerchiamo più soluzioni, correndo maggiormente. A loro manca l'intensità".

REAL-NAPOLI - "In Spagna il Napoli fa paura. Nello spogliatoio abbiamo guardato le sue gare in Champions League. I miei giocatori hanno definito gli azzurri la squadra più forte d'Europa. Il Real non ha ancora vinto".

DIFFICOLTA' - "Al Galatasaray ero terzo al momento dell'esonero. Non fu una questione tecnica. Al Valencia ho provato a sistemare una questione non mia in due mesi. Io resto sempre lo stesso".

ADDIO - "Non ho mai avuto un pensiero così forte come il totale addio al mondo del calcio. L'idea di non allenare all'infinito però c'è. Trapattoni? Dinanzi a lui dovremmo metterci tutti sull'attenti. Si tratta però di un caso unico. Sarebbe un problema se tutti i tecnici fossero come lui..."