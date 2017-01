Galatasaray, agente Sneijder: "Due club cinesi lo vogliono"

04/01/2017 09:30

CALCIOMERCATO SNEIJDER - Nonostante un altro anno di contratto, Wesley Sneijder potrebbe lasciare già durante questa finestra del calciomercato il Galatasaray. L'agente del 32enne olandese, Guido Albers, ha confermato le voci relative ad un interesse di club cinesi nei confronti dell'ex Inter: "Due club lo vogliono ma lui ha ancora un contratto con il Galatasaray e non hanno fatto ancora nessuna proposta al giocatore - ha sottolineato il procuratore ai microfoni di 'Fcinter1908' -. I due club hanno informato il Galatasaray, ma al momento io non ho ricevuto nessuna offerta. Cambio di maglia possibile già a gennaio? Vedremo cosa succederà, qualsiasi club può acquistare Wesley per 7,5 milioni; è nel suo contratto.Valuteremo un eventuale trasferimento in Cina, dipenderà dal tipo di proposta. E’ felice al Galatasaray a gli piace Istanbul, per questo non c’è fretta di lasciare il club”.

F.S.