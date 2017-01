Calciomercato Milan, Bernardeschi nel mirino: addio Niang?

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

04/01/2017 08:39

CALCIOMERCATO MILAN BERNARDESCHI / Anche il Milan di Montella si è messo in fila per uno dei talenti più puri del nostro calcio, Federico Bernardeschi. A 22 anni è ormai pronto per un ruolo da protagonista, togliendosi di dosso quell'etichetta di 'giovane' che in tanti ancora gli vedono incollata sulla casacca.

I rossoneri, che con lui andrebbero ad accrescere la qualità generale della rosa, mantenendo al tempo stesso bassa la media età, sfideranno Inter e Juventus. Dovesse dire addio alla Fiorentina, come le voci di calciomercato paiono suggerire, il classe '94 si ritroverà a fare forse la scelta più importante della propria carriera. Avrà bisogno di spazio nella sua nuova squadra, con un tecnico che gli assicuri, per quanto possibile, un ruolo da protagonista.

Ciò potrebbe avvenire al Milan, soprattutto se la dirigenza dovesse decidere di inserire nella trattativa un giocatore come M'Baye Niang.

Calciomercato Milan, Montella vuole Bernardeschi

Niang non è nel miglior periodo della propria carriera e, qualora il Milan dovesse portare in rossonero Deulofeu, gli spazi per lui non farebbero che restringersi. Pesano i calci di rigore sbagliati, indice di uno stato mentale non sereno, così come qualche esclusione da parte di Montella.

Se a ciò si aggiunge il recente 'caso' scatenatosi sui social, si ha il quadrao di un giocatore che, nonostante la giovane età, potrebbe aver bisogno di un rilancio. Lasciare il Milan in fase di rilancio, pronto a ricevere i soldi della cordata cinese, non è cosa semplice ma, farlo eventualmente per ritrovare un posto da titolare e soprattutto la passata verve, potrebbe fare al caso suo.

Il contratto di Niang scadrà nel 2019, con il Milan che sembrava intenzionato a proseguire sulla strada del rinnovo. Ad ogni modo le ammiratrici non mancano. Dall'ipotesi Fiorentina alla Ligue 1, passando per la Bundesliga, dove Borussia Dortmund e Wolfsburg accarezzano l'idea di un assalto già nel mercato Milan invernale.