Coppa del Re, Simeone ipoteca i quarti. Dramma Valencia

04/01/2017 08:00

COPPA DEL RE ATLETICO MADRID / L'Atletico Madrid si è quasi assicurato il passaggio del turno ai quarti di finale della Coppa del Re, dato il risultato ottenuto sul campo del Las Palmas. Un netto 0-2, siglato Koke e Griezmann, che dovrebbe mettere Simeone e i suoi al sicuro, in vista del ritorno casalingo.

Ben più combattuta invece il match tra Deportivo La Coruna e Alaves, con gli ospiti che segnano due reti nel primo tempo, per poi subire il ritorno dei padroni di casa con Gama e soprattutto Joselu al 93', er un 2-2 che lascia tutto ancora aperto. Disastro per il Valencia invece, alla prima del post Prandelli. La squadra perde in casa per 1-4 contro il Celta Vigo, subendo la pesante contestazione dei tifosi,

Ecco i risultati delle gare d'andata disputate e le date previste per i ritorni:

Las Palmas-Atletico Madrid 0-2 (ritorno (10 gennaio)

Deportivo La Coruna-Alaves 2-2 (ritorno 11 gennaio)

Valencia-Celta Vigo 1-4 (ritorno 12 gennaio)

Osasuna-Eibar 0-3 (ritorno 12 gennaio)

L.I.